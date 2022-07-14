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    Жителя деревни под Петербургом задержали по подозрению в изнасиловании падчерицы-инвалида

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    Алкоголь стал причиной трагедии в семье, живущей в деревне Ганьково в Тихвинском районе области.

    Звонок в единую службу спасения 112 поступил накануне за полчаса до полуночи от 39-летней женщины, стало известно «Фонтанке» 14 июля. По предварительной информации, она сообщила, что её 43-летний муж в состоянии алкогольного опьянения днем изнасиловал её 18-летнюю дочь — инвалида 2 группы. Девушке мужчина приходится отчимом.

    Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в квартале Летчика Кузнецова. Он всё еще был нетрезв. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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