Жителя деревни под Петербургом задержали по подозрению в изнасиловании падчерицы-инвалида

Алкоголь стал причиной трагедии в семье, живущей в деревне Ганьково в Тихвинском районе области.
Звонок в единую службу спасения 112 поступил накануне за полчаса до полуночи от 39-летней женщины, стало известно «Фонтанке» 14 июля. По предварительной информации, она сообщила, что её 43-летний муж в состоянии алкогольного опьянения днем изнасиловал её 18-летнюю дочь — инвалида 2 группы. Девушке мужчина приходится отчимом.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в квартале Летчика Кузнецова. Он всё еще был нетрезв. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.