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    Пятеро мужчин избили и залили газом вставшего стеной на их пути директора магазина на севере Петербурга

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    Полиция Приморского района ищет пятерых налетчиков, которые расплатились за продукты кулаками.

    Пятеро покупателей пришли в продуктовый магазин одной из сетей на улице Оптиков, 47, корпус 1, накануне около половины шестого. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля.

    Мужчины набрали товаров со стеллажей и попытались выйти, не заплатив. Путь им преградил 37-летний директор магазина. По предварительной информации, его вырубили ударом кулака, а потом добивали и брызнули в лицо газом из баллончика. После этого посетители бросили часть продуктов и сбежали.

    Пострадавшего с травмами головы и многочисленными синяками и кровоподтеками доставили в городскую больницу № 3. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

    Нападение попало на камеры магазина, и у полиции есть описание злых покупателей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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