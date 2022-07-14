Подростка нашли без сознания на футбольном поле школы на севере Петербурга

Скорая увезла со школьного футбольного поля 15-летнего мальчика. Отцу-иностранцу пришлось просить прохожую, чтобы вызвать медиков.
Юного гражданина Таджикистана нашли без сознания у школы на улице Есенина, 34, около половины девятого 12 июля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля.
Подростка доставили в детскую больницу
Сотрудники полиции опросили отца мальчика — 41-летнего гражданина Таджикистана, который рассказал, что друзья сына позвонили ему и сообщили, что ребенок лежит на футбольном поле. Ему в силу плохого владения русским языком пришлось просить прохожую вызвать скорую.
Мальчик приехал в Петербург в 2018 году, нигде не учится.
Проводится проверка.