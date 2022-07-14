    Пробки

    4/10

    usd58.53eur58.9
    Скандал с АнанскихПоследняя маршрутка уезжаетПорты теряют грузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Подростка нашли без сознания на футбольном поле школы на севере Петербурга

    2241
    4 комментария

    Скорая увезла со школьного футбольного поля 15-летнего мальчика. Отцу-иностранцу пришлось просить прохожую, чтобы вызвать медиков.

    Юного гражданина Таджикистана нашли без сознания у школы на улице Есенина, 34, около половины девятого 12 июля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля.

    Подростка доставили в детскую больницу № 5, где врачи определили, что у него отравление алкоголем. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Сотрудники полиции опросили отца мальчика — 41-летнего гражданина Таджикистана, который рассказал, что друзья сына позвонили ему и сообщили, что ребенок лежит на футбольном поле. Ему в силу плохого владения русским языком пришлось просить прохожую вызвать скорую.

    Мальчик приехал в Петербург в 2018 году, нигде не учится.

    Проводится проверка.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close