Ягр идет на рекорд. В 50 лет хоккеист предложил клубам НХЛ контракт

Легендарный хоккеист из Чехии Яромир Ягр в 50 лет не закончил карьеру и предложил клубам НХЛ контракт. Такое заявление спортсмен сделал в социальных сетях.



В обращении к генеральным менеджерам НХЛ Ягр отметил, что снова является свободным агентом. «Медленный, но сильный и с хорошими руками. Могу поделиться опытом, хотел бы участвовать только в домашних матчах», – написал хоккеист (цитата по РБК).

В Национальной хоккейной лиге Ягр играл с 1990 по 2017 годы. Он дважды выигрывал Кубок Стенли, а в 1998-м – Олимпийские игры. В 2005 и 2010 годах становился победителем Чемпионатов мира.