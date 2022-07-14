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    Ягр идет на рекорд. В 50 лет хоккеист предложил клубам НХЛ контракт

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    Легендарный хоккеист из Чехии Яромир Ягр в 50 лет не закончил карьеру и предложил клубам НХЛ контракт. Такое заявление спортсмен сделал в социальных сетях.

    В обращении к генеральным менеджерам НХЛ Ягр отметил, что снова является свободным агентом. «Медленный, но сильный и с хорошими руками. Могу поделиться опытом, хотел бы участвовать только в домашних матчах», – написал хоккеист (цитата по РБК).

    В Национальной хоккейной лиге Ягр играл с 1990 по 2017 годы. Он дважды выигрывал Кубок Стенли, а в 1998-м – Олимпийские игры. В 2005 и 2010 годах становился победителем Чемпионатов мира.

    С 2018 выступал за «Кладно», и в прошлом сезоне провел 43 матча. Накануне в НХЛ открылось трансферное окно.

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