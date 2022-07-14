    Пробки

    1/10

    usd58.53eur58.9
    Скандал с АнанскихПоследняя маршрутка уезжаетПорты теряют грузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Маск рассказал, когда его корабль для доставки на Луну и Марс отправится в первый орбитальный полет

    606
    2 комментария

    Прототип космического корабля Starship может отправиться в первый орбитальный полет уже в августе – если хорошо пройдет тестирование. Об этом 13 июля в соцсетях заявил основатель SpaceX Илон Маск.

    Днем ранее во время испытаний ракета-носитель для пуска Starship загорелась на стартовой площадке. Действие разворачивалось в Техасе. Произошел довольно крупный взрыв и пожар, но огонь потушили быстро.

    Маск заявил, что проблема возникла при тесте запуска двигателя с вращением, и больше его команда не будет использовать все 33 двигателя одновременно при таких испытаниях. Повреждения ракеты он назвал незначительными.

    Напомним, что Starship задумывался Маском, как корабль, предназначенный для доставки грузов на Луну и Марс. Основатель компании по-прежнему стремится запустить в 2023 году первую в мире частную миссию на Луну. На корабле он собирается облететь вокруг Луны и вернуться на землю.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close