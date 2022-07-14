Маск рассказал, когда его корабль для доставки на Луну и Марс отправится в первый орбитальный полет

Прототип космического корабля Starship может отправиться в первый орбитальный полет уже в августе – если хорошо пройдет тестирование. Об этом 13 июля в соцсетях заявил основатель SpaceX Илон Маск.

Днем ранее во время испытаний ракета-носитель для пуска Starship загорелась на стартовой площадке. Действие разворачивалось в Техасе. Произошел довольно крупный взрыв и пожар, но огонь потушили быстро.

Маск заявил, что проблема возникла при тесте запуска двигателя с вращением, и больше его команда не будет использовать все 33 двигателя одновременно при таких испытаниях. Повреждения ракеты он назвал незначительными.

Напомним, что Starship задумывался Маском, как корабль, предназначенный для доставки грузов на Луну и Марс. Основатель компании по-прежнему стремится запустить в 2023 году первую в мире частную миссию на Луну. На корабле он собирается облететь вокруг Луны и вернуться на землю.