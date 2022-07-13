Глобальная нехватка чипов сменилась перенасыщением. Причину нашли среди потребителей

После дефицита чипов в некоторых секторах внезапно наступил профицит – дело в снижении спроса на разную продукцию. Об этом 13 июля сообщает агентство Reuters.



Пандемия вызвала кризис в цепи поставок, и у производителей компьютеров, смартфонов и автомобилей возникли проблемы с чипами. Ситуация внезапно изменилась в мае – июне: потребительские расходы упали из-за событий на Украине, коронавирусного закрытия Китая и высокой инфляции.