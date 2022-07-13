Глобальная нехватка чипов сменилась перенасыщением. Причину нашли среди потребителей

После дефицита чипов в некоторых секторах внезапно наступил профицит – дело в снижении спроса на разную продукцию. Об этом 13 июля сообщает агентство Reuters.
Пандемия вызвала кризис в цепи поставок, и у производителей компьютеров, смартфонов и автомобилей возникли проблемы с чипами. Ситуация внезапно изменилась в мае – июне: потребительские расходы упали из-за событий на Украине, коронавирусного закрытия Китая и высокой инфляции.
Раньше производители запасались чипами впрок. Теперь же «запасы первого квартала достигли рекордного уровня в ключевых компаниях, оказывающих услуги по производству электроники», заявил аналитик Марк Липацис (цитата по РИА Новости).
Некоторые аналитики полагают, что хуже всего из-за спада придется крупным поставщикам чипов для производителей бытовой электроники – особенно для смартфонов низкого класса. Отмечается, что поставщики Apple пострадали от перенасыщения меньше всех: спрос на продукцию компании остается высоким.
В конце июня РФ заявляла, что рассчитывает на поддержку Китая в области производства микроэлектроники.