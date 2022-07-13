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    Бывшая российская фигуристка возобновляет карьеру, но за Канаду

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    Бывшая российская фигуристка, уже было завершившая карьеру, возвращается в фигурное катание. Речь идет о Наталье Забияко, которая в августе выступит на турнире в Онтарио (Канада), сообщает 13 июля ТАСС.

    Согласно заявке, Забияко будет выступать в паре с канадским фигуристом Закари Дэйлманом. Он — младший брат чемпионки Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Габриэль Дэйлман.

    Забияко — уроженка Таллина и до 2014 года выступала за команду Эстонии. После она переехала в Москву и выступала за сборную России. С 2015-го по 2020 год она выступала в паре с Александром Энбертом. Пара — серебряные призеры Игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2019-м они взяли бронзу в личном и командном зачете чемпионата мира. Об окончании карьеры фигуристы заявили в 2020 году.

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