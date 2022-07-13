Огурцы подорожали, но есть и хорошие новости. Годовая инфляция в России замедлилась до 15,6%

В Россию вернулась дефляция. Цены на неделе со 2 по 8 июля снизились на 0,03%, а годовая инфляция замедлилась до 15,6%, следует из данных Росстата и Минэкономразвития, опубликованных 13 июля.

Основной вклад в снижение цен продолжают вносить дешевеющие овощи и фрукты. Капуста за неделю подешевела еще на 12%, свекла — на 8%, картофель — на 7,6%, помидоры — на 4,5%, морковь — на 3,6%, бананы — на 3,3%.

При этом среди всех продуктов больше всего внезапно подорожали огурцы (+2,2%). На втором месте с огромным отрывом от них оказались фруктово-ягодные детские консервы (+0,62%), на третьем — маргарин (+0,52%).



Цены на непродовольственные товары особо не изменились. Сильнее всех подорожали туалетное мыло и спички, да и те всего на 0,6% и 0,5% соответственно.

