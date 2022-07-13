Огурцы подорожали, но есть и хорошие новости. Годовая инфляция в России замедлилась до 15,6%

В Россию вернулась дефляция. Цены на неделе со 2 по 8 июля снизились на 0,03%, а годовая инфляция замедлилась до 15,6%, следует из данных Росстата и Минэкономразвития, опубликованных 13 июля.
Основной вклад в снижение цен продолжают вносить дешевеющие овощи и фрукты. Капуста за неделю подешевела еще на 12%, свекла — на 8%, картофель — на 7,6%, помидоры — на 4,5%, морковь — на 3,6%, бананы — на 3,3%.
При этом среди всех продуктов больше всего внезапно подорожали огурцы (+2,2%). На втором месте с огромным отрывом от них оказались фруктово-ягодные детские консервы (+0,62%), на третьем — маргарин (+0,52%).
Цены на непродовольственные товары особо не изменились. Сильнее всех подорожали туалетное мыло и спички, да и те всего на 0,6% и 0,5% соответственно.
В категории «услуги» традиционно продолжают дорожать полеты в эконом-классе самолета — на 5,41% за эту неделю.
В Банке России 13 июля отмечают, что в июне 2022 года потребительская корзина дешевела быстрее, чем в любом другом месяце за последние 20 лет. На это повлияло снижение спроса после ажиотажного марта, а также укрепление рубля и временные факторы на рынке овощей и фруктов. За месяц подешевели сахар, макароны и крупы, бытовая техника и электроника, автомобили, но цены на большинство других товаров и услуг продолжили расти из-за увеличения затрат.
Однако ЦБ ожидает, что при стабилизации валютного курса инфляция может повыситься «с поправкой на сезонность».