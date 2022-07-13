Пойманная сотрудником «Фонтанки» бригада карманников получила новые сроки. Прежней ей уже не быть

Куйбышевский райсуд Петербурга вынес приговор карманникам, щупавшим туристов в центре города. Дожили до него не все.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 13 июля, виновными в серии краж и грабеже суд признал Сергея Меркулова, Константина Агрбу и Фарходжона Душатова. Троица под руководством Геннадия Харчилавы с декабря 2018 года по февраль 2019-го обирала гостей Северной столицы.
«При общении друг с другом участники ОГ в целях конспирации и следования воровским традициям называли себя и обращались друг к другу по прозвищам: Кот — Агрба; Федя — Душатов, Самара — Меркулов», — говорится в материалах дела.
Двое из них оказались в полиции ещё в 2016 году благодаря сотруднику «Фонтанки». Тогда их поймали на хищениях в метро, судили, но сроки от ремесла не отвратили.
В мае 2019-го компанию задержали снова. Установлено, что порядка четырёх месяцев группировка работала в центре города, к примеру у столовой на Лиговском, у станции метро «Площадь Восстания», неподалёку от «Макдоналдса». Так, рядом с последним 3 февраля 2019-го они отвлекали посетительницу разговорами, пока один доставал из её кармана 10 тысяч рублей и золотой iPhone 6S+.
Доказана причастность группировки к пяти аналогичным преступлениям. Харчилаве вменили также кражу у болельщика чемпионата мира по футболу в июле 2018 года. После объятий с незнакомцем на улице Рубинштейна иностранец остался без кошелька, документов и банковских карт. Его обидчик умер за время следствия, дело Харчилавы прекращено.
Остальные получили от 4 до 5 лет в колонии общего режима. Меркулов уже на свободе — своё наказание он отбыл в следственном изоляторе. Его подельникам также зачли в срок время, проведённое под стражей, скоро они будут освобождены.