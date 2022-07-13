В России дефицит белой бумаги, но Минпромторг нашел в этом пользу: новости вокруг спецоперации за 13 июля

В Минпромторге заявили, что серая бумага полезней для глаз Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 13 июля.

КНДР признала независимость ЛНР и ДНР Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В российском представительстве Донецкой Народной Республики заявили, что с КНДР уже есть договоренность о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

МИД Украины, в свою очередь, заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР. В Минпромторге заявили, что белая бумага вредна для здоровья Замглавы Минпромторга Олег Бочаров заявил, что белая офисная бумага вредна как для экологии, так и для здоровья. По его словам, после того, как в России начали производство бумаги без отбеливателей, интерес к ней стал выше, чем к обычной. — Могу сказать, что это действительно наносит меньший урон экологии в нашей стране, — заявил Бочаров. — И на удивление мы для себя узнали, что отсвечивающая, такая вот белая бумага офисная, наносит еще ущерб здоровью. Оказывается, более фактурная бумага — она полезна для глаз человека. Ну и, естественно, себестоимость при этом падает. Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами.



Дефицит белой офисной бумаги возник в марте из-за ограничений и проблем с доставкой импортных химикатов. Тогда же сообщалось, что офисная бумага подорожала в три раза. Из-за проблем с поставками химикатов ряд производителей начали выпускать серую бумагу.

Россия, Украина, Турция и ООН провели переговоры по зерну В Стамбуле сегодня прошли переговоры о вывозе украинского зерна, в них приняли участие представители России, Украины, Турции и ООН. Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что «Россия представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению» зернового вопроса. Заявление генсека ООН Антониу Гуттериша по результатам встречи в Стамбуле запланировано на 21:00 по московскому времени.

Еврокомиссия разрешила транзит санкционных товаров в Калининград (но только поездом) Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининград. В них обозначено, что запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на автоперевозки. По железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля». Правда, транзит военных грузов и товаров двойного назначения, попавших под санкции, запрещен полностью.