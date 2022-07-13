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    Как раньше не будет. Курсы евро и доллара вышли на 20-летний рекорд

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    Впервые с 2002 года доллар стоит дороже евро. Об этом 13 июля свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

    Как следует из курса торговой площадки, минимальная цена €1 составляла $0,99 (–0,37%).

    Недавно «Фонтанка» писала, что в официальном курсе ЦБ доллар и евро подешевели — американская валюта теперь ценится выше.

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