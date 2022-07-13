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    Детей с нарушениями зрения будут обеспечивать брайлевскими дисплеями

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    Дети с нарушениями зрения с 2022 года могут бесплатно получить брайлевские дисплеи. За устройством нуждающиеся могут обратиться в Фонд социального страхования (ФСС), воспользоваться компенсацией за приобретенный товар или получить его с помощью электронного сертификата, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

    Брайлевские дисплеи — это устройства для считывания информации с компьютера или телефона. Раньше люди с нарушением зрения приобретали его за собственные средства или получали от благотворителей. На данный момент стоимость такого прибора составляет порядка 300–400 тыс. рублей, и устройство считается одним из самых дорогостоящих технических средств для незрячих людей.

    «Согласно приказу Минтруда России, дети-инвалиды с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) теперь обеспечиваются вспомогательными средствами реабилитации — брайлевским дисплеем и программным обеспечением экранного доступа за счет бюджетных средств. Ранее таким видом технических средств реабилитации (ТСР) обеспечивались люди с инвалидностью, имеющие сочетанные нарушения сенсорных функций (слуха и зрения). Для наиболее эффективной интеграции детей-инвалидов в социум Минтрудом России были расширены медицинские показания для обеспечения такими ТСР», — сообщили в Минтруде.

    По данным ведомства, численность детей-инвалидов в возрасте шести лет и старше с соответствующими нарушениями сейчас составляет порядка 540 человек. По предварительной оценке, возможный объем расходов федерального бюджета на обеспечение нуждающихся брайлевскими дисплеями и программным обеспечением экранного доступа может составить порядка 150,9 млн рублей.

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