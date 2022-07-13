Наследников должников по кредитам хотят защитить от выплат. Первой будет платить страховая

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который защитит права наследников заемщиков потребительских кредитов от злоупотребления банками права на взыскание задолженности. Документ 13 июля опубликован в банке законопроектов нижней палаты парламента.

Речь идет о потребительских кредитах, которые защищены договором страхования, в частности, жизни и здоровья заемщика. Как указано в пояснительной записке, в качестве выгодоприобретателя по таким договорам, как правило, значится банк-кредитор. Однако при наступлении страхового случая наследники кредитов зачастую не знают о существовании страховки. Банки, в свою очередь, не обязаны удостоверяться в наступлении страхового случая и не указывают потом страховщика в качестве ответчика или должника по займу, и бремя выплат полностью ложится на наследников.

«О недопустимости подобной недобросовестной практики со стороны банков, ранее указал Верховный суд (Определение по делу № 49-КГ21–14-К6 от 25.05.2021г.). В определении Верховный суд РФ указал на то, что в случае смерти заемщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию», — говорится в пояснительной записке.



Законопроект корректирует закон «О потребительском кредите» и обязывает банки (если есть страховка и сам банк значится там выгодоприобретателем) в случае наступления случая, имеющего признаки страхового, потребовать от страховщика выплаты положенного по страховке в счет уплаты долга.

