В Волгограде сообщили о первой погибшей в ходе спецоперации женщине-военнослужащей из России

В ходе спецоперации на Украине погибла ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая. Об этом 13 июля сообщил изданию V1.RU председатель городского совета ветеранов Александр Струков.
«Погибшая стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе специальной операции», — сказал он. Подробности ее гибели не приводятся.
Знакомые девушки рассказали, что она с детства мечтала пойти в армию и уже в 18 лет подписала контракт. Службу она начинала в железнодорожных войсках в Волгограде, затем служила в Невинномысске. «Участие в специальной операции было ее выбором», — говорят близкие Анастасии.