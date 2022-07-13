    Пробки

    3/10

    usd58.85eur58.76
    Рынок переуступокТриколор – под грудьОшибка КоваляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    В Волгограде сообщили о первой погибшей в ходе спецоперации женщине-военнослужащей из России

    5356

    В ходе спецоперации на Украине погибла ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая. Об этом 13 июля сообщил изданию V1.RU председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

    «Погибшая стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе специальной операции», — сказал он. Подробности ее гибели не приводятся.

    Знакомые девушки рассказали, что она с детства мечтала пойти в армию и уже в 18 лет подписала контракт. Службу она начинала в железнодорожных войсках в Волгограде, затем служила в Невинномысске. «Участие в специальной операции было ее выбором», — говорят близкие Анастасии.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний
    close
    close