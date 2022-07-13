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    «На больничном». В Росавиации рассказали, что случилось с их главой

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    Глава Росавиации Александр Нерадько «проходит курс реабилитации», он находится на больничном. Об этом 13 июля пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Руководитель Росавиации — на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности», — заявила представитель организации.

    При этом не уточняется, в связи с чем Нерадько потребовалась реабилитация.

    Днем в среду в ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что глава Росавиации якобы оказался в больнице с переломами и ушибами. Как утверждает Baza, чиновник «очень неудачно упал с велосипеда».

    Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с декабря 2009 года. С марта 2020 по январь 2021 года был первым заместителем министра транспорта РФ.

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