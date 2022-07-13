«На больничном». В Росавиации рассказали, что случилось с их главой

Глава Росавиации Александр Нерадько «проходит курс реабилитации», он находится на больничном. Об этом 13 июля пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Руководитель Росавиации — на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности», — заявила представитель организации.



При этом не уточняется, в связи с чем Нерадько потребовалась реабилитация.



Днем в среду в ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о том, что глава Росавиации якобы оказался в больнице с переломами и ушибами. Как утверждает Baza, чиновник «очень неудачно упал с велосипеда».

