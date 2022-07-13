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    Миллиарды долларов компенсации. За атомную катастрофу на Фукусиме заплатят четверо японцев

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    4 комментария

    Бывшие топ-менеджеры компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) обязаны выплатить $95 млрд (примерно 13 триллионов йен) в качестве компенсации из-за атомной катастрофы на Фукусиме. Такое решение принял Токийский суд 13 июля, сообщает Japan Today.

    Это первое решение, согласно которому бывшие руководители TEPCO понесут ответственность за одну из самых страшных катастроф в истории, произошедшую в 2011 году. Иск о выплате компенсаций подали акционеры компании еще в 2012 году.

    По данным Japan Today, в ходе судебного процесса против бывших руководителей TEPCO 48 акционеров требовали около 160 млрд долларов (22 триллиона йен). Это самая большая компенсация за ущерб, которую когда-либо требовали в Японии. Ответчиками по иску выступали пятеро топ-менеджеров компании. Платить придется четверым.

    В ходе заседаний, в частности, был вопрос о том, возможно ли было предсказать катастрофу на Фукусиме, вызванную гигантским цунами. Аналогичный вопрос после трагедии изучался в ходе уголовного процесса в отношении трех человек. В 2019 году окружной суд снял с них все обвинения.

    Кроме того, Токийский суд обстоятельно изучил вопрос о том, были ли предприняты меры по противодействию цунами. В 2008 году подразделение TEPCO опубликовало данные, согласно которым на завод могло обрушиться цунами высотой до 15,7 метра. По мнению акционеров, руководство компании вовремя не озаботилось вопросом безопасности. В частности, не построило дамбу. Адвокаты пытались возражать. Перед катастрофой топ-менеджмент компании просил ассоциацию строителей оценить возможность противостояния стихийному бедствию.

    В 2011 году одним из наиболее серьезных последствий землетрясения в Японии стало повреждение атомной электростанции «Фукусима-1», расположенной в одноименной префектуре. На одном из энергоблоков АЭС произошел взрыв водородного газа, который использовался для охлаждения реактора. Радиация стала загрязнять атмосферу и морскую воду. В настоящее время станция заморожена. Полная ликвидация последствий аварии, как ожидается, займет около 40 лет.

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    Комментарии 4

    AlBerkut13 Июл 2022 в 15:02
    Харакири дешевле выйдет, инфа 146%...

    Ну а Фъ в своём стиле. Какой водородный газ для охлаждения использовался на АЭС? Можно подробнее? Пароциркониевая реакция? Не, не слышали. Водоводяные реакторы? Не, тоже не слышали. Но зато сразу охлаждаем реактор водородным газом😂😂😂
    +0-0
    Kit.13 Июл 2022 в 14:50
    То ли дело Чубайс и СШГЭС.
    +0-0
    твой отэц ля13 Июл 2022 в 14:45
    а ипотеку японцам на такую компенсацию дадут?
    +0-0
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