Миллиарды долларов компенсации. За атомную катастрофу на Фукусиме заплатят четверо японцев

Бывшие топ-менеджеры компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) обязаны выплатить $95 млрд (примерно 13 триллионов йен) в качестве компенсации из-за атомной катастрофы на Фукусиме. Такое решение принял Токийский суд 13 июля, сообщает Japan Today.
Это первое решение, согласно которому бывшие руководители TEPCO понесут ответственность за одну из самых страшных катастроф в истории, произошедшую в 2011 году. Иск о выплате компенсаций подали акционеры компании еще в 2012 году.
По данным Japan Today, в ходе судебного процесса против бывших руководителей TEPCO 48 акционеров требовали около 160 млрд долларов (22 триллиона йен). Это самая большая компенсация за ущерб, которую когда-либо требовали в Японии. Ответчиками по иску выступали пятеро топ-менеджеров компании. Платить придется четверым.
В ходе заседаний, в частности, был вопрос о том, возможно ли было предсказать катастрофу на Фукусиме, вызванную гигантским цунами. Аналогичный вопрос после трагедии изучался в ходе уголовного процесса в отношении трех человек. В 2019 году окружной суд снял с них все обвинения.
Кроме того, Токийский суд обстоятельно изучил вопрос о том, были ли предприняты меры по противодействию цунами. В 2008 году подразделение TEPCO опубликовало данные, согласно которым на завод могло обрушиться цунами высотой до 15,7 метра. По мнению акционеров, руководство компании вовремя не озаботилось вопросом безопасности. В частности, не построило дамбу. Адвокаты пытались возражать. Перед катастрофой топ-менеджмент компании просил ассоциацию строителей оценить возможность противостояния стихийному бедствию.