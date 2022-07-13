В России хотят брать отчисления со всех ввозимых цифровых носителей

В Министерстве культуры подготовили проект постановления, позволяющий российским правообладателям получать отчисления со всех ввозимых в страну цифровых носителей. Об этом 13 июля сообщил Минкульт.



«Данный проект постановления позволит сгладить негативные последствия, связанные с резким падением сбора вознаграждения в пользу авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений», — сообщили в министерстве.

