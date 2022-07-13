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    В России хотят брать отчисления со всех ввозимых цифровых носителей

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    В Министерстве культуры подготовили проект постановления, позволяющий российским правообладателям получать отчисления со всех ввозимых в страну цифровых носителей. Об этом 13 июля сообщил Минкульт.

    «Данный проект постановления позволит сгладить негативные последствия, связанные с резким падением сбора вознаграждения в пользу авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений», — сообщили в министерстве.

    Если раньше так называемый «сбор на болванки» взимался только с оборудования, ввозимого в Россию напрямую, то после принятия документа платить будут даже те, кто возит товары с территории государств — членов Евразийского экономического союза. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

    Сбор в пользу авторов музыки, кино и другого контента сейчас платят экспортеры таких товаров, как смартфоны, плееры, планшеты, компьютеры, CD- и DVD-диски, которые позволяют копировать и распространять музыкальные и видеофайлы для собственного использования, без выплаты правообладателям.

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