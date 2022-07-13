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    В выходные пассажирам придется обходить станцию «Нарвская» в Петербурге стороной

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    На вход и выход два дня будет закрыта станция «Нарвская» из-за ремонта.

    Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» 13 июля, на станции будет проводиться капитальный ремонт эскалатора. Поэтому 16 и 17 июля она не будет работать.

    В подземке просят пассажиров заранее планировать маршрут поездок.

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