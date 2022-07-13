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    Власти Берлина хотят отключить подсветку Бранденбургских ворот ради экономии

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    Бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила отключить подсветку общественных зданий, в том числе Бранденбургских ворот, после полуночи. Об этом 13 июля сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

    «В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — сказала она.

    Правящий бургомистр считает, что необходимо отыскать баланс между «требованиями безопасности» и «безболезненными» способами экономии энергии. Принятие таких мер, по словам Гиффей, не означает, что Берлин погрузится во тьму.

    В Германии растут цены на энергоносители. В июне, по данным статистического ведомства ФРГ, их стоимость возросла на 38 %.

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