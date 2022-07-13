В Новоселье заработал новый фонтан с зоной отдыха

В поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти появился новый фонтан. Он относится к типу «сухого» или пешеходного — здесь нет чаши, а струи бьют с уровня земли.
Новый семиструйный фонтан появился на бульваре Белых ночей — центральной пешеходной зоне квартала NEWПИТЕР. Как уточняют в Объединении «Строительный трест», вокруг фонтана создана небольшая общественная зона. Еще в прошлом году вокруг него тротуарной плиткой выложили пешеходные дорожки, создали геопластику, уложили газон, высадили деревья и организовали освещение. Также здесь появились деревянные скамейки, навесы с качелями, велопарковки и небольшой подиум. Всего на реализацию проекта потребовалось полгода.
Фонтан будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. После тестового периода струи настроят на разную высоту, чтобы сформировать каскад с подсветкой.