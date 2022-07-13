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    СКА покинули два иностранных тренера, Брагина сделали консультантом-селекционером

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    Хоккейный клуб СКА объявил об изменениях в тренерском штабе. Как сообщили на официальном сайте армейцев с Невы, команду пополнят тренеры Сергей Зубов и Евгений Корешков. Легендарный специалист Владимир Юрзинов назначен советником главного тренера.

    «У наших тренеров богатейший опыт и в НХЛ, и в КХЛ, есть те, кто играл и тренировал на решающих стадиях как Кубка Гагарина, так и Кубка Стэнли, — с приходом Сергея Зубова и Евгения Корешкова формирование тренерского штаба завершено. Отдельно хочу поприветствовать многоуважаемого Владимира Владимировича Юрзинова, который в СКА будет работать советником. Не сомневаюсь, что его глубокие знания и опыт серьезно помогут нашей команде в новом сезоне. Конечно, мы, как и всегда, ставим перед собой самые высокие цели, но продолжим важнейшую для всего нашего хоккея работу с молодежью. Развивать игроков — первостепенная задача и для СКА, и для сборной страны. В этом связи важна роль Валерия Брагина, который как раз на должности советника займется поиском новых талантов, ведь именно в работе с молодежью он максимально эффективен», — заявил главный тренер Роман Ротенберг.

    Хоккейный клуб СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017). В дальнейшем команда четыре раза доходила до полуфинала, где неизменно уступала московскому ЦСКА.

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