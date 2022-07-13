«Перевертыш» прилетел в забор дома в Тосно и превратился в груду металла

Серьезная авария произошла ночью 13 июля в Тосненском районе Ленобласти. Машина превратилась в искореженную груду металла, но водитель выжил.
Водитель легкового автомобиля в Тосно не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Как пишет 47News со ссылкой на экстренные службы, авария произошла около трех часов ночи у дома 161 по проспекту. По предварительным данным, Volkswagen наехал на препятствие и перевернулся на крышу. Судя по фото с места ДТП, машина прилетела на тротуар и врезалась в забор частного дома, повредив его.
Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали водителя из машины и передали его сотрудникам скорой помощи.