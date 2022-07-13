Три года голос из телефонной трубки тянул из блокадницы в Петербурге деньги ради миллионов

Пенсионерка из Центрального района отдала миллионы мошенникам.
84-летняя блокадница обратилась накануне около четырех дня в 76-й отдел полиции с заявлением, стало известно «Фонтанке» 13 июля. По предварительной информации, она сообщила, что в апреле 2019 года ей стал звонить незнакомец, который под разными предлогами до лета 2022 года уговаривал её переводить через систему переводов пенсионные накопления.
Всего за три года петербурженка отдала 5,7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».