    Пробки

    3/10

    usd58.85eur58.76
    "Зельда" над ПетербургомiPhone отнимут на границе?Зачем обыскали "Водоканал"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Три года голос из телефонной трубки тянул из блокадницы в Петербурге деньги ради миллионов

    1972
    обсудить

    Пенсионерка из Центрального района отдала миллионы мошенникам.

    84-летняя блокадница обратилась накануне около четырех дня в 76-й отдел полиции с заявлением, стало известно «Фонтанке» 13 июля. По предварительной информации, она сообщила, что в апреле 2019 года ей стал звонить незнакомец, который под разными предлогами до лета 2022 года уговаривал её переводить через систему переводов пенсионные накопления.

    Всего за три года петербурженка отдала 5,7 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close