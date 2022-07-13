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    На Пулковском шоссе сначала бахнуло, а потом загорелось. Людей пожарные не нашли, зато обнаружили подозрительную емкость

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    Деревянная пристройка загорелась после хлопка в Московском районе.

    Петербуржец сообщил о звуке взрыва в нежилом доме на Пулковском шоссе, 103, накануне около трех ночи, стало известно «Фонтанке» 13 июля. На место выехали сотрудники МЧС. Они быстро потушили огонь в деревянной пристройке размером 2 на 20 метров у заброшенного производственного здания.

    По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов нашли на месте емкость, предположительно, с горючей жидкостью.

    Причины возгорания устанавливаются.

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