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    Скандал между автомобилистом и пешеходом на севере Петербурга закончился стрельбой «в молоко»

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    6 комментариев

    Почти четыре часа полиция Выборгского района искала водителя синего «Рено», подозреваемого в стрельбе. Оказалось, что уехал он недалеко.

    В единую службу спасения 112 накануне около двух дня обратилась перепуганная 44-летняя женщина, стало известно «Фонтанке» 13 июля. По предварительной информации, она сообщила, что у нее на перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе произошел конфликт с водителем синего «Рено». Мужчина решил его прекратить выстрелом, но, по счастью, не попал.

    Машину, номера которой пострадавшая запомнила, нашли около семи вечера у дома 8, корпус 1, по улице Хошимина. Водителя — 30-летнего петербуржца, который, судя по соцсетям, любит мультфильм «Рик и Морти» и серию про «Ведьмака», доставили в отдел. Там опросили и отпустили, предварительно изъяв аэрозольный пистолет «Добрыня».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 6

    Shaloon_7013 Июл 2022 в 09:35
    Или водитель синего рено в состоянии полной неадекватности и поливает перцем всех, или Фонтанка все напутала. В предыдущей новости (https://www.fontanka.ru/2022/07/12/71483846/) фигурирует Татьяна на мерседесе, которую окатил водой и перцем водитель синего рено (т.е. конфликт между водителями, а тут "Скандал между автомобилистом и пешеходом". Время и место совпадают.
    +1-0
    somn13 Июл 2022 в 09:14
    Хошимина 8, корпус 1 - это 58 отдел полиции, куда эта дама писала заявление.
    +0-0
    Peshekhod13 Июл 2022 в 09:10
    Видимо пешеходиха под колеса кинулась.
    +0-0
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