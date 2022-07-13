Скандал между автомобилистом и пешеходом на севере Петербурга закончился стрельбой «в молоко»

Почти четыре часа полиция Выборгского района искала водителя синего «Рено», подозреваемого в стрельбе. Оказалось, что уехал он недалеко.
В единую службу спасения 112 накануне около двух дня обратилась перепуганная 44-летняя женщина, стало известно «Фонтанке» 13 июля. По предварительной информации, она сообщила, что у нее на перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе произошел конфликт с водителем синего «Рено». Мужчина решил его прекратить выстрелом, но, по счастью, не попал.
Машину, номера которой пострадавшая запомнила, нашли около семи вечера у дома 8, корпус 1, по улице Хошимина. Водителя — 30-летнего петербуржца, который, судя по соцсетям, любит мультфильм «Рик и Морти» и серию про «Ведьмака», доставили в отдел. Там опросили и отпустили, предварительно изъяв аэрозольный пистолет «Добрыня».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.