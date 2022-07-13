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    В Петербурге передышка между дождями. Погода дарит приятное тепло перед похолоданием

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    Антициклон обещает петербуржцам по-настоящему погожий летний день, и зонтики сегодня не понадобятся.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля днём будет без осадков, ветер умеренный. Температура составит 25–27 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, оно чуть ниже нормы.

    «Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, а температурные показатели окажутся на 2–3 градуса выше климатической нормы», — объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В четверг, 14 июля, облаков станет больше и возможны дожди и грозы. Температура будет понижаться и к пятнице упадёт до 18–20 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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