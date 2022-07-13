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    Присяжные признали виновными трех обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича в Москве

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    Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении троих обвиняемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича и покушении на убийство его водителя. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.

    Уголовное дело об убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство и незаконном обороте оружия было возбуждено против Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. Фигуранты были задержаны в июне 2019 года, сообщает ведомство.

    В 2009 году тело фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями обнаружили в «Мерседесе» на проезжей части Новодевичьего проезда. Водитель бизнесмена был также ранен, но выжил, его госпитализировали.

    По версии следствия, Тумгоев якобы сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего. После этого фигуранты, как установили следствие и суд, передвигались по городу на «Ладе-Приоре» серебристого цвета без номеров, за рулем которого был Белхороев.

    «Поравнявшись с автомобилем «Мерседес-Бенц 500», Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм», — говорится в сообщении СК.

    Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом будет постановлен приговор.

    Шабтай фон Калманович никогда не скрывал своей тесной связи с Петербургом. Например, по его словам, Анатолий Собчак умирал на его руках, после чего именно Калманович «пытался быть наставником» его дочери Ксении. Помимо этого Калманович был меценатом баскетбольного клуба «Спартак» из Петербурга.

    Шабтай фон Калманович родился в 1949 году в Литве. В 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль; окончил Иерусалимский университет, получил высшее инженерное образование. Занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, был генеральным директором АО «Тишинский рынок». В последнее время — директор Дорогомиловского рынка.

    В начале 80-х годов Шабтай Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле.

    В 1988 году Калмановичу инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, был определен 9-летний срок заключения. В 1993 году он был освобожден досрочно.

    Затем коммерсант стал известен как организатор гастролей звезд мировой эстрады в России (М. Джексон, Т. Джонс, Л. Минелли, Х. Карерас) и спонсором московской и Санкт-Петербургской баскетбольных команд Спартак», а также каунасского «Жальгириса».

    В 1993–1994 организовал в России (вместе с Иосифом Кобзоном) несколько фирм под названием «Лиат-Натали»: «Лиат-Натали Энтертеймент», «Лиат-Натали Фармацевтика», «Лиат-Натали спорт» и другие. Шабтай Калманович был гендиректором СП «Лиат-Натали», созданной в 1991 году как частная фирма с 70-процентным участием иностранного — венгерского — капитала, президентом фирмы тогда являлся Иосиф Кобзон. СП имело сеть магазинов фирменной спортивной одежды в Москве и Санкт-Петербурге, один из самых крупных дистрибьютеров фирмы Nike (до 1994 года). С 1994 года СП — один из главных дистрибьютеров фирмы Puma. С 1995 года Кобзон вышел из состава СП, но остался, по некоторым сведениям, президентом АО «Лиат-Натали».

    Известно, что в Израиле живет старшая дочь Калмановича Лиат (владелица крупнейшей продюсерской фирмы в Израиле). В Литве есть Калманович Анастасия Николаевна — с пометкой «фон Калманович» упоминается в СМИ ее биография: родилась в 1972 году в городе Кедайняй; училась в Рижском университете и факультете журналистики в Институте современного искусства; возглавляла фирму «ВИП-концерт»; экс-продюсер певицы Земфиры; в 2003 году стала продюсером группы «Токио». В эпизодической роли ее можно увидеть и на телеэкране в одном из сериалов.

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    Комментарии 1

    AlBerkut13 Июл 2022 в 02:21
    Фон Калманович... Как звучит! Ну вернее звучало...
    Для тех, кто не в теме и курсе: приставка фон (пишется с маленькой буквы, вообще-то в оригинале von) означает принадлежать к дворянскому роду в Германии. Отто фон Бисмарк, Теодор (Фёдор) фон Бок, и так далее.
    Ну и как я понимаю, последним, кто мог сделать придворного дворянином в Германии это Вильгельм II, которого слегка смесители, ну или просто скинули с трона в 1918, после чего Германия перестала быть империей....
    Он таки п'гедставитель таки дво'гянского 'года Германской импе' гии? Таки шо видео гхово'гите, я вас таки умоляю 😎😂😂

    ЗЫ: а ещё ходили слухи о его причастности к устранению Япончика...
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