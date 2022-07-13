Присяжные признали виновными трех обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича в Москве

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении троих обвиняемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича и покушении на убийство его водителя. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.
Уголовное дело об убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство и незаконном обороте оружия было возбуждено против Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. Фигуранты были задержаны в июне 2019 года, сообщает ведомство.
В 2009 году тело фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями обнаружили в «Мерседесе» на проезжей части Новодевичьего проезда. Водитель бизнесмена был также ранен, но выжил, его госпитализировали.
По версии следствия, Тумгоев якобы сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего. После этого фигуранты, как установили следствие и суд, передвигались по городу на «Ладе-Приоре» серебристого цвета без номеров, за рулем которого был Белхороев.
«Поравнявшись с автомобилем «Мерседес-Бенц 500», Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм», — говорится в сообщении СК.
Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом будет постановлен приговор.