Присяжные признали виновными трех обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича в Москве

Шабтай фон Калманович никогда не скрывал своей тесной связи с Петербургом. Например, по его словам, Анатолий Собчак умирал на его руках, после чего именно Калманович «пытался быть наставником» его дочери Ксении. Помимо этого Калманович был меценатом баскетбольного клуба «Спартак» из Петербурга.



Шабтай фон Калманович родился в 1949 году в Литве. В 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль; окончил Иерусалимский университет, получил высшее инженерное образование. Занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, был генеральным директором АО «Тишинский рынок». В последнее время — директор Дорогомиловского рынка.



В начале 80-х годов Шабтай Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле.



В 1988 году Калмановичу инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, был определен 9-летний срок заключения. В 1993 году он был освобожден досрочно.



Затем коммерсант стал известен как организатор гастролей звезд мировой эстрады в России (М. Джексон, Т. Джонс, Л. Минелли, Х. Карерас) и спонсором московской и Санкт-Петербургской баскетбольных команд Спартак», а также каунасского «Жальгириса».



В 1993–1994 организовал в России (вместе с Иосифом Кобзоном) несколько фирм под названием «Лиат-Натали»: «Лиат-Натали Энтертеймент», «Лиат-Натали Фармацевтика», «Лиат-Натали спорт» и другие. Шабтай Калманович был гендиректором СП «Лиат-Натали», созданной в 1991 году как частная фирма с 70-процентным участием иностранного — венгерского — капитала, президентом фирмы тогда являлся Иосиф Кобзон. СП имело сеть магазинов фирменной спортивной одежды в Москве и Санкт-Петербурге, один из самых крупных дистрибьютеров фирмы Nike (до 1994 года). С 1994 года СП — один из главных дистрибьютеров фирмы Puma. С 1995 года Кобзон вышел из состава СП, но остался, по некоторым сведениям, президентом АО «Лиат-Натали».



Известно, что в Израиле живет старшая дочь Калмановича Лиат (владелица крупнейшей продюсерской фирмы в Израиле). В Литве есть Калманович Анастасия Николаевна — с пометкой «фон Калманович» упоминается в СМИ ее биография: родилась в 1972 году в городе Кедайняй; училась в Рижском университете и факультете журналистики в Институте современного искусства; возглавляла фирму «ВИП-концерт»; экс-продюсер певицы Земфиры; в 2003 году стала продюсером группы «Токио». В эпизодической роли ее можно увидеть и на телеэкране в одном из сериалов.