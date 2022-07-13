«Это не спам, а реальный способ сэкономить». Рынок Петербурга наводнили переуступки на новое жилье

На рынке новостроек Петербурга на фоне кратного падения продаж особо привлекательными стали предложения о переуступке права требования строящегося жилья. Инвесторы от народа бессердечно демпингуют, сбивая цены на и без того падающем рынке.
Ежедневно в тематические паблики в телеграм-каналах попадают десятки новых объявлений, где жилье мечты можно взять дешевле процентов на 10, а то и на 15–20, чем у застройщика.
«Продаётся видовая 3-комнатная квартира, 82 м2 на 22 этаже! в ЖК «Приморский Квартал», 31 корпус. Ввод в эксплуатацию готовится в октябре, ПИБ уже есть!!! Срочно! Cтоимость снижена — 14,7 млн руб.! Сейчас у застройщика 17,3 млн», — зазывают в одном из многочисленных объявлений в специализированных телеграм-каналах.
«Фонтанка» проверила. Квартиры такого метража в этом же корпусе, правда, на 21 этаже, сейчас выставлены на продажу застройщиком — «Мегалит–Охта Групп» даже еще дороже, цена —
Стоит отметить, сам по себе сегмент переуступок — не новость. Стоимость квартир «на котловане» и в момент выдачи ключей всегда различалась, и на этом зарабатывали инвесторы, порой, выкупая целыми подъездами квартиры на ранних стадиях стройки. Однако последние изменения на рынке, в первую очередь, переход на систему эскроу-счетов, сделал бессмысленным для застройщиков большую распродажу «задешево» в начале стройки. Раньше это было необходимо, чтобы получить первоначальный капитал на запуск стройплощадки, а теперь они получают на это деньги от банков. Так что примерно к началу пандемии эта «тема» начала сходить на нет: много заработать на разнице уже не получалось.
Тем не менее, застройщики и раньше отмечали, что от
Особенность сегодняшнего положения дел — в особенно большой разнице в ценах по переуступке. На рынок в преддверии передачи ключей выходят квартиры, которые начинали строиться и покупались по еще доковидным ценам. А с тех пор цены на жилье в городе подскочили более чем на треть. Так что даже с заметным дисконтом продавцы не остаются внакладе.
К примеру, частное лицо продает студию площадью 23 «квадрата» в ЖК «Начало» — апарт-отеле у воды на Варфоломеевской улице от компании «Весна». Цена в корпусе «Речной» у застройщика сейчас —
Как говорится, win-win. Продавец зарабатывает 450 тысяч — всего за год вложений (
В этом же ЖК есть предложения по переуступке более дорогих однокомнатных квартир. «ЖК Начало 39м2 1кк, 3 этаж, с отделкой. Вид на воду!! 6500», — пишет пользователь телеграм-канала Макс. Смотрим. Сейчас такая же (вид на воду, 38,97 м2) стоит 7,9 млн рублей. Год назад — 4,9 миллиона. Опять все, кроме застройщика, в выигрыше.
В жилом комплексе «Чёрная Речка» на Белоостровской ГК ЦДС продает «двушку» в
Зато в ЖК Ultra City на Комендантском проспекте особенно сильно сэкономить не удастся. Двухкомнатная квартира в 53,6 м2 на 16 этаже продается по переуступке за
Особенно много предложений, как и следовало ожидать, в сегменте студий. Там разброс разницы в цене тоже очень ощутимый.
Сэкономить до десяти процентов стоимости жилья предлагает продавец переуступки на квартиру в ЖК «Солнечный город». Право требования на студию площадью 24,4 «квадрата» с чистовой отделкой к девелоперу Setl Group он продает за
Бывает, что у продавца совсем горит, и тогда жилье по переуступке можно взять раза в полтора дешевле, чем у застройщика. Такой вариант «Фонтанка» нашла в ЖК «ПРО.Молодость» от девелоперской группы PLG на проспекте Большевиков: студийные апартаменты на 4 этаже площадью 23 «квадрата» застройщик продает за 4,1 миллиона рублей. Тогда как предприимчивый инвестор скидывает квартиру до
Дешевизна квартир по переуступке, по словам экспертов, объясняется просто: инвестор покупает жилье у застройщика на стадии котлована. Либо застройщик рассчитывается квартирами с подрядчиками, которые участвуют в стройке.
Чем ближе срок сдачи жилья, тем больше квартиры у застройщика растут в цене. Вот тут-то и выходят на сцену продавцы переуступки — и они свои инвестиции отбивают, и конечному покупателю приятно — вроде как сэкономил.
«Оборот переуступок традиционно присутствует на рынке недвижимости в любые периоды. Большей частью изначально приобретались с инвестиционным мотивом для перепродажи», — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».
При этом переуступки — это вторичный рынок, фактически уступки не реализуются на условиях первичного рынка, говорит эксперт.
«Инвестор не имеет тех же инструментов для реализации квартиры, что и застройщик. Например, он не может продать квартиру с помощью ипотеки с господдержкой. Это сильно сужает круг потенциальных покупателей. И продавцу приходится дисконтировать, иногда значительно, чтобы сделать свой объект более привлекательным по сравнению с предложениями застройщика», — объясняет Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы ЦДС.
Есть несколько неприятных сюрпризов, с которыми может столкнуться покупатель переуступки. Во-первых, покупатель приобретает не собственность, а лишь право требования со всеми вытекающими рисками, которыми чреват договор долевого участия, — например, продление сроков строительства.
«Есть еще один момент: если в течение года продавца переуступки признают банкротом, то доказывать, что ваша сделка состоялась, вам придется в суде», — говорят специалисты.
Эксперты рынка недвижимости действительно отмечают существенный приток тех, кто обращается к ним за помощью для перепродажи таких квартир. Но лишь некоторые: «В группе ЦДС она по-прежнему составляет несколько процентов по сравнению с объемом наших продаж», — подчеркивает Сергей Терентьев.
Аргумент застройщиков, что покупать квартиру у них выгоднее, даже если цена на нее выше, чем у частников, имеет смысл.
«Ставки по ипотеке выше, чем на первичном рынке, — льготная ставка
С другой стороны, в этом есть доля лукавства, ведь ипотека по переуступке, разумеется, вполне доступна. Крупнейшие банки даже пишут инструкции, как купить квартиру таким образом, чтобы получить кредит. Ставки — от
Доступна и семейная ипотека — в случае, если у покупателя есть ребенок, родившийся в 2018 году или позднее. Ставка в таком случае будет от
А вот получить самую минимальную ставку — с господдержкой — получится, только если «переуступщиком» выступит юридическое лицо, рассказали «Фонтанке» в Сбербанке. То есть те самые смежники строителей, с которыми расплачивались квартирами.
Ну и, разумеется, можно даже не думать о специальном субсидировании от застройщика, которое позволяет снизить процентную ставку по ипотеке до символических
Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»