РБК: Вице-премьер Борисов может уйти в отставку в ближайшее время

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий направления космоса и оборонной промышленности, может уйти со своего поста. Об этом 12 июля пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве и оборонно-промышленном комплексе.

РБК утверждает, что Борисов может сменить Дмитрия Рогозина на посту главы "Роскосмоса". Источник РБК из сферы ОПК не знает, какую конкретно должность может занять чиновник, но утверждает, что это может быть «крупный промышленный актив».