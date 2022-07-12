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    РБК: Вице-премьер Борисов может уйти в отставку в ближайшее время

    1967
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    Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий направления космоса и оборонной промышленности, может уйти со своего поста. Об этом 12 июля пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве и оборонно-промышленном комплексе.

    РБК утверждает, что Борисов может сменить Дмитрия Рогозина на посту главы "Роскосмоса". Источник РБК из сферы ОПК не знает, какую конкретно должность может занять чиновник, но утверждает, что это может быть «крупный промышленный актив».

    «Роскосмос» не стал комментировать эту информацию. Издание также направило запрос в аппарат Борисова.

    65-летний Юрий Борисов является заместителем председателя правительства более четырех лет. В мае 2018 года он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. В зону его ответственности легли оборонная промышленность и «Роскосмос». В начале 2020 года президент расширил полномочия Борисова, поручив ему дополнительно курировать гражданскую промышленность и ТЭК. Однако под конец 2020 года Борисов части новых полномочий лишился, продолжив курировать оборонную и гражданскую промышленность, а также космос.

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