В погоне за водочным вором у «Звездной» продавец получил удар бутылкой по голове

В магазин на проспекте Космонавтов наведался вор. Он вынес две бутылки водки, одной из которых ударил пустившегося в погоню продавца.

Действие разворачивалось в шестом часу вечера в корпусе 2 дома 65, стало известно «Фонтанке» 12 июля. По предварительным данным, некий мужчина спокойно зашел в магазин, взял алкоголь и выбежал на улицу, где и ударил сотрудника магазина, который пытался его остановить.



Пострадавшему вызвали скорую и госпитализировали его. Судя по видео с камеры наблюдения, это женщина — видно, как она выбегает на улицу вслед за вором.