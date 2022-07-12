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    В погоне за водочным вором у «Звездной» продавец получил удар бутылкой по голове

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    В магазин на проспекте Космонавтов наведался вор. Он вынес две бутылки водки, одной из которых ударил пустившегося в погоню продавца.

    «Фонтанка.ру»

    Действие разворачивалось в шестом часу вечера в корпусе 2 дома 65, стало известно «Фонтанке» 12 июля. По предварительным данным, некий мужчина спокойно зашел в магазин, взял алкоголь и выбежал на улицу, где и ударил сотрудника магазина, который пытался его остановить.

    Пострадавшему вызвали скорую и госпитализировали его. Судя по видео с камеры наблюдения, это женщина — видно, как она выбегает на улицу вслед за вором.

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