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    Военкомату на Стачек снова не повезло. Сначала там бросали камни, теперь орехи

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    Второй раз с начала месяца в военкомате на проспекте Стачек в Петербурге потребовалась помощь росгвардейцев. Поведением не по уставу отличился житель Кировского района, знакомый полиции.

    Как сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, из комиссариата на проспекте Стачек в 31-й отдел полиции росгвардейцы увезли 42-летнего местного жителя.

    Мужчина мешал работе сотрудников военкомата, шумел и разбрасывал в помещении орехи. Проверка показала, что хулиганство — не самое страшное, чего можно было ожидать. В прошлом задержанного — статьи за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Административный надзор с него не снят.

    С задержанным разбираются полицейские.

    Тот же военкомат на проспекте Стачек подвергся нападению в начале июля. Здание забрасывал камнями перебравший со спиртным юноша призывного возраста.

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