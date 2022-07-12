Военкомату на Стачек снова не повезло. Сначала там бросали камни, теперь орехи

Второй раз с начала месяца в военкомате на проспекте Стачек в Петербурге потребовалась помощь росгвардейцев. Поведением не по уставу отличился житель Кировского района, знакомый полиции.



Как сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, из комиссариата на проспекте Стачек в 31-й отдел полиции росгвардейцы увезли 42-летнего местного жителя.



Мужчина мешал работе сотрудников военкомата, шумел и разбрасывал в помещении орехи. Проверка показала, что хулиганство — не самое страшное, чего можно было ожидать. В прошлом задержанного — статьи за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Административный надзор с него не снят.

