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    «Ночлежка» объявила сбор питьевой воды для бездомных двух столиц

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    Благотворительная организация «Ночлежка» объявила о ежегодной акции «Как пить дать» по сбору питьевой воды для бездомных людей в Москве и Петербурге.

    Акция продлится до 24 июля включительно. В «Ночлежке» сообщили, что лучше всего приносить негазированную воду в бутылках емкостью 0,5–0,6 л.

    «Такие бутылки удобнее раздавать и не тяжело носить с собой. Вместе с водой мы собираем многоразовые бутылки, чтобы бездомные люди могли пополнять их самостоятельно. Объем от 0,5 до 1 л. Идеально, если это будут бутылки, пригодные и для горячей воды», — рассказали в организации.

    Воду можно приносить в Петербурге по адресу: Боровая улица, 112б, вход с Расстанной. Принимают воду в любой день с 10 до 22 часов. «Если калитка закрыта, нажмите кнопку домофона и скажите дежурному, что вы привезли воду для бездомных людей», — уточнили в «Ночлежке».

    В Москве воду ждут по адресам: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, в любой день с 10:00 до 22:00, а также в баре «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14/5, в любой день с 12:00 до 22:30.

    Всю собранную воду будут раздавать нуждающимся людям на стоянках «Ночного автобуса» и в пунктах выдачи.

    «В Москве и Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды. Бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов. Проводя акцию «Как пить дать» каждое лето, мы не просто собираем воду для питья, но и напоминаем обществу о том, что у бездомных людей вообще нет доступа к самым необходимым вещам, в том числе к воде», — отметили в благотворительной организации. Там также добавили, что воду можно приносить и после окончания акции.

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