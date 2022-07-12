«Просто люблю лужи». Петербурженка рассказала полиции о водителе «Рено», который оставил её с пылающим лицом

Полиция Выборгского района Петербурга приняла заявление от петербурженки, рассказавшей о дорожном хамстве. По её словам, водитель синего «Рено» залил её сначала водой, а потом перцем.

Как рассказала «Фонтанке» Татьяна, помощь медиков и полиции ей потребовалась после поездки 12 июля. Около двух часов дня она съехала с улицы Хошимина на Софийскую, когда её «Мерседес» обогнал синий «Рено Сандеро». Хетчбэк промчал мимо так, что окатил из лужи и машину, и её саму через открытое окно.

«Ехала с ребёнком, — говорит Татьяна. — У дома № 18 обогнала «Рено», мы остановились. Подошла к машине и спросила: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Я люблю лужи».



Признанием в любви к мокрым дорогам водитель не ограничился. По словам Татьяны, он достал что-то похожее на аэрозольный пистолет. От струи она как будто уклонилась, но через некоторое время лицо начало нестерпимо печь.

