«Просто люблю лужи». Петербурженка рассказала полиции о водителе «Рено», который оставил её с пылающим лицом

Полиция Выборгского района Петербурга приняла заявление от петербурженки, рассказавшей о дорожном хамстве. По её словам, водитель синего «Рено» залил её сначала водой, а потом перцем.
читательница «Фонтанки» Татьяна
Как рассказала «Фонтанке» Татьяна, помощь медиков и полиции ей потребовалась после поездки 12 июля. Около двух часов дня она съехала с улицы Хошимина на Софийскую, когда её «Мерседес» обогнал синий «Рено Сандеро». Хетчбэк промчал мимо так, что окатил из лужи и машину, и её саму через открытое окно.
«Ехала с ребёнком, — говорит Татьяна. — У дома № 18 обогнала «Рено», мы остановились. Подошла к машине и спросила: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Я люблю лужи».
Признанием в любви к мокрым дорогам водитель не ограничился. По словам Татьяны, он достал что-то похожее на аэрозольный пистолет. От струи она как будто уклонилась, но через некоторое время лицо начало нестерпимо печь.
«Словно намазали перцем чили», — рассказывает петербурженка. Вода спастись от жжения не помогла, уже дома она вызвала скорую. Позже написала заявление в 58-м отделе полиции.
Водитель «Рено» — крепкий мужчина с русыми волосами — после случившегося уехал. По Софийской Татьяна проехала за ним, дальше пути разошлись.
По предварительной информации, «Рено» числится за 31-летним жителем Петербурга. «Фонтанке» он подтвердил, что автомобиль принадлежит ему, но, услышав об инциденте с участием его машины, разговор решил не продолжать.