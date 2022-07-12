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    «Просто люблю лужи». Петербурженка рассказала полиции о водителе «Рено», который оставил её с пылающим лицом

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    20 комментариев

    Полиция Выборгского района Петербурга приняла заявление от петербурженки, рассказавшей о дорожном хамстве. По её словам, водитель синего «Рено» залил её сначала водой, а потом перцем.

    читательница «Фонтанки» Татьяна

    Как рассказала «Фонтанке» Татьяна, помощь медиков и полиции ей потребовалась после поездки 12 июля. Около двух часов дня она съехала с улицы Хошимина на Софийскую, когда её «Мерседес» обогнал синий «Рено Сандеро». Хетчбэк промчал мимо так, что окатил из лужи и машину, и её саму через открытое окно.

    «Ехала с ребёнком, — говорит Татьяна. — У дома № 18 обогнала «Рено», мы остановились. Подошла к машине и спросила: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Я люблю лужи».

    Признанием в любви к мокрым дорогам водитель не ограничился. По словам Татьяны, он достал что-то похожее на аэрозольный пистолет. От струи она как будто уклонилась, но через некоторое время лицо начало нестерпимо печь.

    «Словно намазали перцем чили», — рассказывает петербурженка. Вода спастись от жжения не помогла, уже дома она вызвала скорую. Позже написала заявление в 58-м отделе полиции.

    Водитель «Рено» — крепкий мужчина с русыми волосами — после случившегося уехал. По Софийской Татьяна проехала за ним, дальше пути разошлись.

    По предварительной информации, «Рено» числится за 31-летним жителем Петербурга. «Фонтанке» он подтвердил, что автомобиль принадлежит ему, но, услышав об инциденте с участием его машины, разговор решил не продолжать.

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    Комментарии 20

    Akabos12 Июл 2022 в 21:04
    Может там было: сударь/господин/месьё! Как смели Вы на колеснице быстрой вперёд мадам проехать, из лужи дождевой воды платья окатив и лик мой?! Объяснитесь!
    "Зачем ты это сделал?" - как там у Станиславского: не верю!
    +0-0
    Alex00012 Июл 2022 в 20:48
    С открытым окном, когда на дороге полно луж?
    Ну... молодец.
    +0-0
    Соловей-Помётчик12 Июл 2022 в 20:32
    Лужи на дороге - это не "ахаха, дождик накапал" - это брак производства дороги или тротуара, или пешеходной дорожки.
    +0-0
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