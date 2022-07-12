Стартовали съемки продолжения сериала про Екатерину Великую. Императрицей вместо Снигирь станет Боярская

Первый канал запустил съемки исторического сериала «Великая. Фильм второй». Об этом 12 июля сообщили в кинокомпании «Марс Медиа», которая займется производством картины.
Это будет 12-серийная драма, которая расскажет о периоде правления императрицы Екатерины Великой с 1763-го по 1775 год. Повествование начнется с коронации императрицы. Екатерину Великую сыграет Елизавета Боярская. Роли ее фаворитов Потемкина и Орлова исполнят Алексей Морозов и Антон Хабаров. Режиссером картины станет Сергей Гинзбург. Съёмки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и его исторических пригородах, а также на корабле «Полтава».
«В проекте задействовано более 560 исторических костюмов, которые сшиты и взяты на прокат в Испании и Чехии, изготовлено 340 париков. В масштабных сценах будет задействовано более 2 000 актеров массовых сцен», — сообщили в «Марс Медиа».
Первый сезон сериала о Екатерине стартовал в 2015 году на Первом канале. Главную роль в нем исполнила Юлия Снигирь.