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    Прилетел из Испании в колонию. В Петербурге вынесли приговор попавшемуся на наркотиках гражданину Литвы

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    Прокуратура Петербурга

    Приморский райсуд приговорил к колонии Эгидиюса Татарунаса — гражданина Литвы, который готовился сбывать в Петербурге наркотики. По запросу Генпрокуратуры фигуранта экстрадировали из Испании, где он скрывался от наказания.

    Татарунасу назначили 9 лет в колонии строгого режима, сообщает 12 июля пресс-служба городской прокуратуры. Впрочем, ранее присяжные решили, что он виновен, но заслуживает снисхождения.

    Наркотики Татарунас фасовал в квартире на Долгоозерной улице в 2015 году, причем тяжелые. Сбыть товар они с сообщником не успели — попались, однако фигурант все же сумел скрыться от правосудия в Испании. О его экстрадиции в РФ стало известно в ноябре 2020 года.

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