Прилетел из Испании в колонию. В Петербурге вынесли приговор попавшемуся на наркотиках гражданину Литвы

Прокуратура Петербурга
Приморский райсуд приговорил к колонии Эгидиюса Татарунаса — гражданина Литвы, который готовился сбывать в Петербурге наркотики. По запросу Генпрокуратуры фигуранта экстрадировали из Испании, где он скрывался от наказания.
Татарунасу назначили 9 лет в колонии строгого режима, сообщает 12 июля пресс-служба городской прокуратуры. Впрочем, ранее присяжные решили, что он виновен, но заслуживает снисхождения.
Наркотики Татарунас фасовал в квартире на Долгоозерной улице в 2015 году, причем тяжелые. Сбыть товар они с сообщником не успели — попались, однако фигурант все же сумел скрыться от правосудия в Испании. О его экстрадиции в РФ стало известно в ноябре 2020 года.