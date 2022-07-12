Прилетел из Испании в колонию. В Петербурге вынесли приговор попавшемуся на наркотиках гражданину Литвы

Приморский райсуд приговорил к колонии Эгидиюса Татарунаса — гражданина Литвы, который готовился сбывать в Петербурге наркотики. По запросу Генпрокуратуры фигуранта экстрадировали из Испании, где он скрывался от наказания.



Татарунасу назначили 9 лет в колонии строгого режима, сообщает 12 июля пресс-служба городской прокуратуры. Впрочем, ранее присяжные решили, что он виновен, но заслуживает снисхождения.