«Нам говорят: торгуйте другим чем-нибудь, хоть колбасой». Владелец Lush в России — об уходе бренда

Новость об уходе с российского рынка британской сети Lush расстроила поклонников косметики ручной работы и бомбочек для ванн. Владелец и генеральный директор ООО «Лаш Раша» Дмитрий Азаров новость «Фонтанке» подтвердил, но назвал информацию «сырой». Он рассказал, чтó вынудило британский Lush на крайние меры, какая судьба ждет работников российской сети и как непросто складываются отношения с торговыми центрами, где работали магазины.

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





— Узнали грустную новость — Lush уходит из России. В чем сложности, почему приходится уходить?

— Нам не поставляют товар.

— Почему не поставляют? Это какие-то особенные поставщики, с которыми заключены контракты, или что?

— У нас один поставщик. У нас монобрендовая сеть мировая, глобальная. Под давлением общественного мнения Lush решил, что он не может поставлять товары.

— Вы не имеете права работать с другими поставщиками? — Мы имеем право работать, но это будет не Lush просто. — То есть, несмотря на то что существует много способов производить бомбочки, главный секрет принадлежности к фирме — особенные ингредиенты для продукции особенных поставщиков?



— Вы ничего в этом не понимаете, и мне странно слышать такие вопросы.

— Конечно! И наши читатели тоже не понимают. Есть старинный рецепт: соду уксусом погасить, и вот пожалуйста — примерно такой же эффект.

— Ну тогда делайте автомобиль «Мерседес», раз это просто. Есть бренд, технологии, рецептура, без этого невозможно.

— В 2016 году в одном из интервью вы говорили, что собираетесь построить завод по производству своей продукции. Чем закончилась эта история? — Мы обсуждали планы. Возможности были, но вопрос отложили надолго, а потом к нему не возвращались. По большей части по экономическим причинам — не такой у нас огромный рынок и сырье все равно завозить бы пришлось. Но даже если бы у нас был завод, продажи все равно были бы остановлены, я думаю.

— Пишут, что какое-то время будут доступны продажи в интернете. На какое время хватит запасов?

— На какое-то время хватит. Может, на месяц, на два, не знаю. Мы пока не знаем, как будет продаваться.

— Вы уже думали, чем займетесь, когда Lush закончится? Какой-то, может быть, другой бизнес будете развивать?

— Ну, во-первых, у меня есть другие бизнесы, кроме этого. Во-вторых, мы еще не занимаемся этим вопросом, это сырая информация. Кстати, любопытно, можете об этом тоже написать. Первая статья [о закрытии бизнеса] появилась в «Коммерсанте», потом пошла волна еще материалов. Вот к нам по поводу статьи в «Ъ» никто не обращался. Вместо того чтобы позвонить нам, просто взяли и что-то напечатали. Там много неточной информации. Например, о том, что мы не смогли наладить параллельный импорт, поставки. Мы все можем. Нам англичане, наши партнеры, отказались поставлять товар. В этом весь вопрос, больше ни в чем. Мы сеть монобрендовая. Во всем мире продажи Lush контролирует головной Lush. Там нет оптовых продаж никаких. Поэтому о параллельном импорте не может быть речи. Можно купить Lush в розницу в другой стране, привезти его сюда, но просто он будет стоить [очень дорого].



— Насколько прибыльным бизнес был в последние годы?

— Был прибыльным, популярным. Мы росли, мы открывали новые магазины. Все было очень хорошо.

— Я смотрю по СПАРКу — в 2021 году прибыль составила 95 с половиной миллионов при выручке в 1,55 миллиарда. Это правильные цифры?

— Да, вполне. Не особо большая цифра, но не плохая тем не менее.

— Сколько у вас точек было по всей России?

— 50, в Петербурге было 12.

— Еще, по СПАРКу, в сети работали 422 человека. Что с ними сейчас? Их уволили?

— Естественно, мы увольняем по мере закрытия магазинов. Это самое болезненное, что происходит. Мы меньше за свою прибыль переживаем. Потому что люди на нас работали, на нас рассчитывали, брали ипотеки.



— Вы какую-то поддержку будете им оказывать при увольнении?

— Мы по закону действуем. Выплачиваем все. Но вы поймите — у нас тоже не та ситуация. У нас нет поступления товара уже четыре месяца. Вот еще в чем казус ситуации — торговые центры не отпускают нас.

— Не отпускают?

— Да. Говорят: «Нам плевать, что у вас поставок нет. У нас договор аренды — торгуйте другим чем-нибудь, хоть колбасой. Нам все равно». По закону они правы. Односторонний выход из аренды по договору не предусмотрен. Это где-то там спецоперация идет, а у нас в стране все спокойно. И нам говорят, мол, то, что вам не поставляют товар, — это ваши проблемы. Не хотите — не торгуйте, но аренду платите и штрафы — за то, что вы закрылись. Вот у нас десятки торговых центров занимают такую позицию.



— Вы уже решили, как будете разруливать эту ситуацию?



— Мы разруливаем. Но нам еще несколько лет платить аренду надо будет.

— До какого года?

— В разных центрах по-разному, везде свои договоры, максимум еще года три или четыре. Если платить не сможем, будем банкротами тогда. — Верно ли, что вам принадлежит 65% доли в бизнесе и 35% — компании «Лаш Лимитед»?

— Да.

— Как англичане относятся к тому, что вам придется еще три года выплачивать арендные платежи торговым центрам? Они же по-прежнему совладельцы.

— Пока никак не относятся. Мы еще в процессе переговоров. Может, государство как-то поможет урегулировать — мы же не одни в таком положении. Надеюсь, что как-то договоримся.

— В целом у вас настроение какое? Вырулите? Или пока упадническое?

— Нормальное, нам не привыкать. Но Lush вряд ли вырулит — Lush закроется, 500 человек потеряют работу. Покупатели, которые любили продукт, его лишатся. Ничего уже не поделаешь. На самом деле Lush (головная компания в Великобритании. — Ред.) позиционирует себя как этическая компания, он очень чувствителен к общественному мнению. А почему они закрываются… У нас по-прежнему хорошие отношения, они к нам относятся с доверием, уважением и так далее и, может, даже не хотели бы закрываться. Но просто общественное мнение… Там устраивают какие-то акции, в сетях их троллят, они не могут это игнорировать. Ну, знаете, по сравнению с тем, что гибнут люди, это фигня на самом деле. Понимаете? Меня больше всего волнует, чтобы люди перестали гибнуть. Можете так и написать. Это будет полезнее всем нам.



Справка

Дмитрий Азаров является владельцем 11 компаний, четырьмя управляет. Среди них — рестораны проекта «Сыроварня», где его партнером выступает Аркадий Новиков. Общая выручка ресторанов, где у Дмитрия Азарова есть доли, — более 750 млн рублей в 2021 году.