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    По Невскому прошел «не крестный ход» в годовщину убийства Романовых

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    Вместо крестного хода в честь годовщины убийства царской семьи верующие просто прогулялись по центру Петербурга с иконами. Официальное мероприятие зарубили коронавирусные ограничения.

    Михаил Огнев/«Фонтанка»

    Около двадцати человек с иконами прошли по Невскому проспекту среди обычных прохожих днем 12 июля, сообщает корреспондент «Фонтанки». Импровизированный «крестный ходик» был приурочен 104-й годовщине расстрела Романовых в ночь с 16 на 17 июля. Царская семья была канонизирована Русской православной церковью, и в годовщину их смерти, как правило, проводят крестные ходы.

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    Как рассказали «Фонтанке» участники сегодняшней прогулки, организаторы хотели провести полноценный крестный ход, пройти по Петропавловке, помолиться на Дворцовой площади. Они подавали заявку на проведение мероприятия, но получили отказ из-за сохраняющихся ковидных ограничений. Поэтому крестный ход проводить не стали, а желающие по своей инициативе прошлись по Невскому.

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