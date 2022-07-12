По Невскому прошел «не крестный ход» в годовщину убийства Романовых

Вместо крестного хода в честь годовщины убийства царской семьи верующие просто прогулялись по центру Петербурга с иконами. Официальное мероприятие зарубили коронавирусные ограничения.
Михаил Огнев/«Фонтанка»
Около двадцати человек с иконами прошли по Невскому проспекту среди обычных прохожих днем 12 июля, сообщает корреспондент «Фонтанки». Импровизированный «крестный ходик» был приурочен 104-й годовщине расстрела Романовых в ночь с 16 на 17 июля. Царская семья была канонизирована Русской православной церковью, и в годовщину их смерти, как правило, проводят крестные ходы.
Как рассказали «Фонтанке» участники сегодняшней прогулки, организаторы хотели провести полноценный крестный ход, пройти по Петропавловке, помолиться на Дворцовой площади. Они подавали заявку на проведение мероприятия, но получили отказ из-за сохраняющихся ковидных ограничений. Поэтому крестный ход проводить не стали, а желающие по своей инициативе прошлись по Невскому.