ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

Признаки стабилизации ситуации видны в российской экономике, а кризис развивается по более мягкому сценарию, чем ожидалось. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов 12 июля.
«Кризис развивается по более мягкой, по более пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны», — сказал он в видеоблоге ЦБ «Что почем?» на YouTube. Он отметил, что в апреле-мае, опираясь на данные Росстата, можно делать вывод о том, что спад ВВП не превысил 3–4% в сравнении с предыдущим годом.
«Это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны. Мы явно двигаемся по такой более пологой траектории. Причем сейчас видим уже признаки стабилизации», — добавил Тремасов.
Ранее сообщалось, что снижение ВВП России в мае 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле.