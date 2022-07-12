ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

Признаки стабилизации ситуации видны в российской экономике, а кризис развивается по более мягкому сценарию, чем ожидалось. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов 12 июля.



«Кризис развивается по более мягкой, по более пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны», — сказал он в видеоблоге ЦБ «Что почем?» на YouTube. Он отметил, что в апреле-мае, опираясь на данные Росстата, можно делать вывод о том, что спад ВВП не превысил 3–4% в сравнении с предыдущим годом.

