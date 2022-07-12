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    ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

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    Признаки стабилизации ситуации видны в российской экономике, а кризис развивается по более мягкому сценарию, чем ожидалось. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов 12 июля.

    «Кризис развивается по более мягкой, по более пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны», — сказал он в видеоблоге ЦБ «Что почем?» на YouTube. Он отметил, что в апреле-мае, опираясь на данные Росстата, можно делать вывод о том, что спад ВВП не превысил 3–4% в сравнении с предыдущим годом.

    «Это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны. Мы явно двигаемся по такой более пологой траектории. Причем сейчас видим уже признаки стабилизации», — добавил Тремасов.

    Ранее сообщалось, что снижение ВВП России в мае 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле.

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