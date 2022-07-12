Евро упал ниже 58 рублей на бирже

Курс евро на Мосбирже опустился до 57,98 рубля, а курс доллара — до 57,99 рубля впервые с 5 июля.
При этом на открытии торгов 12 июля один евро продавали за 59,28 рубля, а доллар — за 59,32.
Курс евро на Мосбирже опустился до 57,98 рубля, а курс доллара — до 57,99 рубля впервые с 5 июля.
При этом на открытии торгов 12 июля один евро продавали за 59,28 рубля, а доллар — за 59,32.
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