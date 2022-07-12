Самосвал завалил песком легковую машину на КАД

Большегруз превратил съезд с кольцевой автодороги Петербурга в песочницу. Под грудой песка оказался легковой автомобиль.
ДТП произошло около 14:20 12 июля на 82-м километре внутреннего кольца КАД, на съезде на Волхонское шоссе, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительной информации, водитель самосвала Scania во время движения по съезду не справился с управлением и допустил опрокидывание. Песок высыпался на дорогу и на проезжавший мимо легковой автомобиль Ford.
Авария обошлась без пострадавших. Движение в районе места ДТП затруднено.