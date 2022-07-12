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    Самосвал завалил песком легковую машину на КАД

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    Большегруз превратил съезд с кольцевой автодороги Петербурга в песочницу. Под грудой песка оказался легковой автомобиль.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    ДТП произошло около 14:20 12 июля на 82-м километре внутреннего кольца КАД, на съезде на Волхонское шоссе, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительной информации, водитель самосвала Scania во время движения по съезду не справился с управлением и допустил опрокидывание. Песок высыпался на дорогу и на проезжавший мимо легковой автомобиль Ford.

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    Авария обошлась без пострадавших. Движение в районе места ДТП затруднено.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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