Новая школа в Колпинском районе получила заключение о соответствии — сдать ее планируют в августе

Новая школа с углубленным изучением иностранных языков, которая станет второй площадкой школы № 455 в Колпинском районе, получила заключение о соответствии (ЗОС). Как отмечают в ГК «Ленстройтрест», ее могут сдать уже в августе, а не в четвертом квартале, как планировалось изначально.
Служба государственного архитектурно-строительного надзора проверила готовность трехэтажного здания школы и выдала заключение о соответствии.
Как рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест», здание этой школы создавали по индивидуальному проекту, уделив внимание зонированию пространства, функциональным зонам и навигации в помещениях. Помимо учебных классов здесь будет два спортивных зала, столовая на 200 человек, медицинский блок и бассейн, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр. В августе застройщик рассчитывает получить разрешение на ввод в эксплуатацию и передать объект на баланс города.
Новая школа на территории квартала «Юттери» сможет принять 375 детей в 15 классах. Это будет вторая площадка уже функционирующей школы № 455, первое здание которой сейчас строится на месте старой типовой школы на Тверской улице.
На прилегающей территории оборудовали стадион, создали площадки для игр и отдыха, дорожки для бега и прыжков в длину, площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле.