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    Новая школа в Колпинском районе получила заключение о соответствии — сдать ее планируют в августе

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    Новая школа с углубленным изучением иностранных языков, которая станет второй площадкой школы № 455 в Колпинском районе, получила заключение о соответствии (ЗОС). Как отмечают в ГК «Ленстройтрест», ее могут сдать уже в августе, а не в четвертом квартале, как планировалось изначально.

    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
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    Служба государственного архитектурно-строительного надзора проверила готовность трехэтажного здания школы и выдала заключение о соответствии.

    Как рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест», здание этой школы создавали по индивидуальному проекту, уделив внимание зонированию пространства, функциональным зонам и навигации в помещениях. Помимо учебных классов здесь будет два спортивных зала, столовая на 200 человек, медицинский блок и бассейн, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр. В августе застройщик рассчитывает получить разрешение на ввод в эксплуатацию и передать объект на баланс города.

    Новая школа на территории квартала «Юттери» сможет принять 375 детей в 15 классах. Это будет вторая площадка уже функционирующей школы № 455, первое здание которой сейчас строится на месте старой типовой школы на Тверской улице.

    На прилегающей территории оборудовали стадион, создали площадки для игр и отдыха, дорожки для бега и прыжков в длину, площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле.

    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»

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