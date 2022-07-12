Особые дети и подростки из Петербурга и Ленобласти смогли «прикоснуться» к космосу

Дети и подростки из Петербурга и Ленинградской области с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата стали ближе к звёздам благодаря проекту «Трогательный космос». Команда за три месяца провела 23 выездных интерактивных занятия в центрах социальной реабилитации и библиотеках. Юные участники смогли «прикоснуться» к космосу: они трогали метеориты, собирали макет Солнечной системы, познакомились с космической едой из рациона российских космонавтов, узнавали о реактивном движении и слушали звук стартующей ракеты.



«Трогательный космос» направлен на популяризацию космонавтики и астрономии среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Особенные участники на встречах получают знания в необычной форме: через тактильное, визуальное и аудиальное восприятие. Члены Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ придумали этот проект для тех, кому интересен космос, но кто не может самостоятельно посетить музейные пространства.

Фото: Гульнара Аникеева Фото: Гульнара Аникеева Фото: Гульнара Аникеева Фото: Гульнара Аникеева Фото: Гульнара Аникеева Фото: Гульнара Аникеева Фото: Гульнара Аникеева Поделиться Поделиться





Созданы две основные программы (для слабовидящих детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) по двум возрастным группам: 10–14 и 15–20 лет. Всего в проекте приняли участие 139 детей, в том числе слепые и с ментальными особенностями. Ведущие смогли донести достоверную информацию по истории космонавтики и устройству Солнечной системы, а также развенчать некоторые мифы про образ жизни космонавтов. А ребята смогли подержать в руках самые настоящие железный и каменный метеориты, увидеть еду, которую едят на Международной космической станции, и даже примерить перчатку от скафандра.



«Особенных детей очень много, и теперь мы точно знаем, что этим ребятам тоже нужен космос. Им тоже нужно рассказывать о нашей вселенной в доступной форме, давать возможность что-то трогать, нюхать, пробовать, слушать. Самая первая встреча у нас проходила в библиотеке «На Морской». После занятия к нам подошла девочка и обняла всех ведущих. И нам тогда показалось, что это самая главная оценка того, что мы сделали, — такая вот реакция ребёнка», — поделилась руководитель проекта Ирина Исаева. А член команды Олег Семенов на встрече с партнёрами «Трогательного космоса» сказал: «Мы точно сами стали другими после этого проекта».

