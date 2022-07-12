Патриарх прибыл в Петербург в день апостолов Петра и Павла

Русская православная церковь 12 июля отмечает день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По этому случаю в Петербург приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх отслужил божественную литургию в Императорском мемориальном соборе святых апостолов Петра и Павла, сообщает пресс-служба городской администрации.
День памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи. Этот праздник завершает собой Петров пост.
В честь апостолов в Петербурге была освящена деревянная церковь, заложенная в 1703 году на Заячьем острове. Теперь на её месте стоит Петропавловский собор, построенный Доменико Трезини. В этом году также отмечается 350-летие со дня рождения Петра I.