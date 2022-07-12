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    Патриарх прибыл в Петербург в день апостолов Петра и Павла

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    Русская православная церковь 12 июля отмечает день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По этому случаю в Петербург приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Патриарх отслужил божественную литургию в Императорском мемориальном соборе святых апостолов Петра и Павла, сообщает пресс-служба городской администрации.

    День памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи. Этот праздник завершает собой Петров пост.

    В честь апостолов в Петербурге была освящена деревянная церковь, заложенная в 1703 году на Заячьем острове. Теперь на её месте стоит Петропавловский собор, построенный Доменико Трезини. В этом году также отмечается 350-летие со дня рождения Петра I.

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