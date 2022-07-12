Патриарх прибыл в Петербург в день апостолов Петра и Павла

Русская православная церковь 12 июля отмечает день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По этому случаю в Петербург приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Патриарх отслужил божественную литургию в Императорском мемориальном соборе святых апостолов Петра и Павла, сообщает пресс-служба городской администрации.



День памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи. Этот праздник завершает собой Петров пост.

