Шумная ночь. Спецэффекты от «Зельды» в одном видео

Гроза, разразившаяся над Петербургом, подарила завораживающие кадры ночного неба. Не до сна было не только тем, кто подбирал лучший ракурс для съёмки погодной феерии.

Пока одни делились фотографиями и видео бьющих в Петербург молнии, другие просыпались от раскатов грома. Громыхало так, что разбуженные жители Приморского района начали спрашивать в районных пабликах, что за «взрыв» был незадолго до половины первого часа ночи 12 июля.

«Чуть с кровати во сне на пол не грохнулась от этого выстрела», — пишет подписчица паблика «Соседи СПЧ Приморский район». Примерно в это же время под удар молнии снова попал Лахта Центр.



Вздрагивали на Богатырском, на Туристской, в Лыжном переулке, «в Белоострове в шоке от удара». На пересечении Савушкина и Беговой проверяли, цел ли соседний дом. На Богатырском переживали за собственный двор.

