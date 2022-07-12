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    Шумная ночь. Спецэффекты от «Зельды» в одном видео

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    Гроза, разразившаяся над Петербургом, подарила завораживающие кадры ночного неба. Не до сна было не только тем, кто подбирал лучший ракурс для съёмки погодной феерии.

    Пока одни делились фотографиями и видео бьющих в Петербург молнии, другие просыпались от раскатов грома. Громыхало так, что разбуженные жители Приморского района начали спрашивать в районных пабликах, что за «взрыв» был незадолго до половины первого часа ночи 12 июля.

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    «Чуть с кровати во сне на пол не грохнулась от этого выстрела», — пишет подписчица паблика «Соседи СПЧ Приморский район». Примерно в это же время под удар молнии снова попал Лахта Центр.

    Вздрагивали на Богатырском, на Туристской, в Лыжном переулке, «в Белоострове в шоке от удара». На пересечении Савушкина и Беговой проверяли, цел ли соседний дом. На Богатырском переживали за собственный двор.

    «Да, сверкнуло ярко, где конкретно — непонятно было, но бахнуло так, как будто ракета взорвалась в воздухе», — делятся впечатлениями жители района.

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