Лучшие студенческие эко-проекты в нефтяной отрасли получат гранты

Лучшие студенческие «зеленые» проекты для нефтяной отрасли выберут в рамках отдельной номинации российской премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards (IPRA) 2022. «Газпром нефть» выделит победителям грант, а авторы лучшей инициативы также сможет пройти оплачиваемую стажировку в компании.
Принять участие в конкурсе смогут как студенты из вузов Петербурга, так и молодые ученые из других городов, а также выпускники российских университетов 2022 года. Чтобы проект был отобран для участия в премии, необходимо обосновать достигаемого экологического эффекта, а также инновационный подход и возможность применения технологии на реальном производстве.
Среди приоритетных направлений: вторичная переработка материалов, технологии улавливания и хранения углерода, методы захоронения парниковых газов, экологичные зарядные комплексы и варианты использования возобновляемых источников энергии.
Заявки на конкурс принимаются на сайте IPRA 2022 до 1 октября 2022 года, а подведение итогов премии состоится 25 ноября 2022 года.
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