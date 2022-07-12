    Пробки

    4/10

    usd61.3eur61.81
    ТЕМА ДНЯ

    Оспа обезьяны выявлена в Петербурге

    Разговор с финским премьеромiPhone отнимут на границе?Васкеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Лучшие студенческие эко-проекты в нефтяной отрасли получат гранты

    162
    обсудить

    Лучшие студенческие «зеленые» проекты для нефтяной отрасли выберут в рамках отдельной номинации российской премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards (IPRA) 2022. «Газпром нефть» выделит победителям грант, а авторы лучшей инициативы также сможет пройти оплачиваемую стажировку в компании.

    Принять участие в конкурсе смогут как студенты из вузов Петербурга, так и молодые ученые из других городов, а также выпускники российских университетов 2022 года. Чтобы проект был отобран для участия в премии, необходимо обосновать достигаемого экологического эффекта, а также инновационный подход и возможность применения технологии на реальном производстве.

    Среди приоритетных направлений: вторичная переработка материалов, технологии улавливания и хранения углерода, методы захоронения парниковых газов, экологичные зарядные комплексы и варианты использования возобновляемых источников энергии.

    Заявки на конкурс принимаются на сайте IPRA 2022 до 1 октября 2022 года, а подведение итогов премии состоится 25 ноября 2022 года.

    Новости компаний

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close