Лучшие студенческие эко-проекты в нефтяной отрасли получат гранты

Лучшие студенческие «зеленые» проекты для нефтяной отрасли выберут в рамках отдельной номинации российской премии в области интеллектуальной собственности IP Russia Awards (IPRA) 2022. «Газпром нефть» выделит победителям грант, а авторы лучшей инициативы также сможет пройти оплачиваемую стажировку в компании.

Принять участие в конкурсе смогут как студенты из вузов Петербурга, так и молодые ученые из других городов, а также выпускники российских университетов 2022 года. Чтобы проект был отобран для участия в премии, необходимо обосновать достигаемого экологического эффекта, а также инновационный подход и возможность применения технологии на реальном производстве.

