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    Театр «Современник» покажет в Петербурге «Пигмалиона» с Сергеем Маковецким и Алёной Бабенко

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    25 и 26 июля театр «Современник» покажет спектакль «Пигмалион» в режиссуре Галины Волчек на сцене театра «Мюзик-Холл».

    Фото: sovremennik.ru/
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    Одна из самых известных пьес Бернарда Шоу «Пигмалион» была написана в 1912 году. В основе сюжета — пари между профессором фонетики Хиггинсом и его другом полковником Пикерингом: девушка-цветочница, говорящая на кокни (наречии лондонских трущоб), Элиза Дулиттл сможет предстать перед лондонским высшим светом в образе герцогини — и никто ничего не заподозрит.

    Создатели спектакля уверены, что вечный сюжет о Пигмалионе и Галатее в интерпретации Шоу по-прежнему звучит остро и иронично. «Пигмалион» является одним из самых любимых зрителем спектаклей «Современника».

    Первая постановка пьесы в России состоялась в 1914 году в петербургском театре Сабурова (в здании Пассажа). В следующем году пьесу поставили в Михайловском и Александринском театрах. В обоих случаях режиссером выступил Всеволод Мейерхольд.

    Галина Волчек поставила спектакль в 1994 году. Изначально роль профессора исполнял Валентин Гафт.

    На петербургскую сцену в роли Элизы выйдет Алёна Бабенко, а в роли профессора Хиггинса — Сергей Маковецкий.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: sovremennik.ru/

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