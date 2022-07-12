Петербуржцам расскажут, где на Руси жили соплеватые и песьеголовые и почему русичи не одобряли усатых

В древнерусском визуальном искусстве полно звероглавцев: тело человека, а голова зверя или птицы. Люди с песьими головами были самыми распространенными в древнерусских книгах: это могли быть и римские воины, которые пришли, чтобы схватить Христа, и простые обитатели Индии. Во всяком случае, в переведенном с латыни «Сказании об индийском царстве» тамошний царь перечисляет песьеголовых в числе своих подданных. И утверждает, что есть у него также люди, у которых «в персех очи и рот», и люди «скотьи ноги имеющие», и люди «пол птици, а пол человека». Бесы в визуальном искусстве имели на месте головы целый зоопарк — впрочем, и святой Христофор был звероглавым: носил ту же песью голову. А если вы привыкли разговаривать за едой, то древнерусский человек сравнил бы вас с кошкой, свиньей или собакой — и соответствующе бы изобразил. Потому что негоже за трапезой произносить что-то кроме молитвы.

