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    Петербуржцам расскажут, где на Руси жили соплеватые и песьеголовые и почему русичи не одобряли усатых

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    «Зимой у тех людей сопля замерзнет, и он умрет. А летом как сопля растает, и он оживет» — со знанием дела сообщал древнерусский роман «Александрия» о людях, которые встретились Александру Македонскому. Другие причудливые представления о теле у средневековых русичей обсудим 15 июля в «Охте-8». Бесплатно, 16+

    икона Святого Христофора
    икона Святого Христофора
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    В древнерусском визуальном искусстве полно звероглавцев: тело человека, а голова зверя или птицы. Люди с песьими головами были самыми распространенными в древнерусских книгах: это могли быть и римские воины, которые пришли, чтобы схватить Христа, и простые обитатели Индии. Во всяком случае, в переведенном с латыни «Сказании об индийском царстве» тамошний царь перечисляет песьеголовых в числе своих подданных. И утверждает, что есть у него также люди, у которых «в персех очи и рот», и люди «скотьи ноги имеющие», и люди «пол птици, а пол человека». Бесы в визуальном искусстве имели на месте головы целый зоопарк — впрочем, и святой Христофор был звероглавым: носил ту же песью голову. А если вы привыкли разговаривать за едой, то древнерусский человек сравнил бы вас с кошкой, свиньей или собакой — и соответствующе бы изобразил. Потому что негоже за трапезой произносить что-то кроме молитвы.

    Интересно, что наряду с бородатыми дельфинами и хвостатыми девицами древнерусский человек перечислял в числе сомнительных странностей — усы. Почему — узнаем из лекции «Власы дыбом, в персях очи»: части тела в древнерусской визуальной культуре» Николая Буцких, основателя проекта «ЗЕЛО», исследователя древнерусской культуры. Подробности на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия». Встречаемся 15 июля в лектории библиотеки Маяковского «Охта-8» (Большеохтинский пр., 8). Начало в 19:30.

    Александра Шеромова

    икона Святого Христофора
    икона Святого Христофора

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