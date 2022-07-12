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    NASA показало «самое четкое изображение Вселенной». Посмотрите, как она выглядит

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    19 комментариев

    Американский телескоп «Джеймс Уэбб» передал «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной» из всех существующих на сегодняшний день, сообщает пресс-служба NASA 12 июля.

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    На создание полноцветного снимка, показывающего скопление галактик SMACS 0723 таким, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад, у инфракрасной камеры телескопа ушло более 12 часов.

    Телескоп «Джеймс Уэбб» был отправлен в космос в декабре 2021 года. Его стоимость составила почти 10 миллиардов долларов, а подготовка к запуску велась в течение 30 лет. Как ожидается, прибор будет изучать древнейшие космические объекты и искать планеты, потенциально пригодные для жизни человека.

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    Комментарии 19

    Кот Ученый12 Июл 2022 в 12:43
    А тем временем у Маска взорвалась на старте очередная его ракетка....
    +0-0
    26618622012 Июл 2022 в 12:29
    Имхо, самое интересное, что может "Джеймс Уэбб" - это определять с высокой точностью элементный состав атмосферы планет у далеких звезд. Собственно, под идею решить вопрос, уникальна или нет Земля с азотно-кислородной атмосферой, и были выделены огромные деньги на этот супертелескоп..............
    +0-0
    Алик-112 Июл 2022 в 12:28
    Обладатели одной прямой извилины пока не в курсе, что это чудо техники создавали 20 лет, а цена возросла от 600 млн. до 10 млрд.долл. и продолжает расти с каждым новым астрофото. Такие распилы отечественным дилетантам даже не снятся
    +0-0
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