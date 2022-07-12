NASA показало «самое четкое изображение Вселенной». Посмотрите, как она выглядит

Американский телескоп «Джеймс Уэбб» передал «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной» из всех существующих на сегодняшний день, сообщает пресс-служба NASA 12 июля.

На создание полноцветного снимка, показывающего скопление галактик SMACS 0723 таким, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад, у инфракрасной камеры телескопа ушло более 12 часов.



Телескоп «Джеймс Уэбб» был отправлен в космос в декабре 2021 года. Его стоимость составила почти 10 миллиардов долларов, а подготовка к запуску велась в течение 30 лет. Как ожидается, прибор будет изучать древнейшие космические объекты и искать планеты, потенциально пригодные для жизни человека.

