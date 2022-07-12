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    COVID-19

    Коронавирус не хочет уходить из Петербурга. Заболеваемость держится на одном уровне

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    За сутки в Петербурге выявили 275 новых случаев коронавируса, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19 от 12 июля. Летальную статистику пополнили 7 петербуржцев, выздоровели — 348 человек.

    В целом по России насчитали 3 002 новых случая. Госпитализировали 1 472 человека. Выздоровели 3 209 человек, умерли 48 заболевших.

    С начала пандемии в России зарегистрировано 18 468 310 случаев коронавируса, скончались 381 669 человек.

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