Коронавирус не хочет уходить из Петербурга. Заболеваемость держится на одном уровне

За сутки в Петербурге выявили 275 новых случаев коронавируса, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19 от 12 июля. Летальную статистику пополнили 7 петербуржцев, выздоровели — 348 человек.

В целом по России насчитали 3 002 новых случая. Госпитализировали 1 472 человека . Выздоровели 3 209 человек, умерли 48 заболевших.

