Ремонт дороги сузит путепровод Автово. Ограничения ждут Суворовский, Ватутина и другие улицы

Дорожные работы, строительство газопровода и ремонт светофора внесут изменения в схему движения в Петербурге. Новые ограничения вступят в силу в пяти районах города с 13 по 15 июля. Об этом 12 июля сообщает ГАТИ Петербурга.

С 13 июля по 21 августа в Центральном районе ограничат движение на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы. Там будут реконструировать светофор.



Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 14 июля водителей потеснят на Петроградской стороне. Из-за ремонта покрытий до 12 октября будут последовательно вводить ограничения на Петровской набережной от Мичуринской улицы до Каменноостровского проспекта и на Троицкой площади.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Кировском районе из-за ремонта дороги с 15 по 28 июля последовательно будут ограничивать проезд по путепроводу Автово на проспекте Маршала Жукова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Приморском районе, чтобы отремонтировать асфальт, на три дня перекроют одну из улиц. С 15 по 18 июля закрывается движение транспорта по Петровской аллее от Лахтинского проспекта до Соловьиной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 15 июля по 28 сентября в Калининском районе перекроют улицу Ватутина в направлении от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы. Там будут строить газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



