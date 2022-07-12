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    Ремонт дороги сузит путепровод Автово. Ограничения ждут Суворовский, Ватутина и другие улицы

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    Дорожные работы, строительство газопровода и ремонт светофора внесут изменения в схему движения в Петербурге. Новые ограничения вступят в силу в пяти районах города с 13 по 15 июля. Об этом 12 июля сообщает ГАТИ Петербурга.

    С 13 июля по 21 августа в Центральном районе ограничат движение на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы. Там будут реконструировать светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 14 июля водителей потеснят на Петроградской стороне. Из-за ремонта покрытий до 12 октября будут последовательно вводить ограничения на Петровской набережной от Мичуринской улицы до Каменноостровского проспекта и на Троицкой площади.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Кировском районе из-за ремонта дороги с 15 по 28 июля последовательно будут ограничивать проезд по путепроводу Автово на проспекте Маршала Жукова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Приморском районе, чтобы отремонтировать асфальт, на три дня перекроют одну из улиц. С 15 по 18 июля закрывается движение транспорта по Петровской аллее от Лахтинского проспекта до Соловьиной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 15 июля по 28 сентября в Калининском районе перекроют улицу Ватутина в направлении от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы. Там будут строить газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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